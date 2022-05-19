Прогноз на финал Лиги чемпионов — 2022 «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

Представляем вашему вниманию прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» от авторов Betassist. Игра пройдёт 28 мая в Париже.

Ставка: «Ливерпуль» забьёт первым за 1.75.

Сложно спорить с тем, что как команда «Ливерпуль» на данный момент сильнее. В этом нет ничего обидного. Если бы финал Лиги чемпионов проводился, допустим, до четырёх побед, то можно было бы с чистой совестью ставить на англичан. Но у нас тут не НХЛ и не НБА. И слава богу! А к классическим финалам у «Реала» отношение простое: если уж дошёл, то обязательно выиграет. Исключения, конечно, случаются, но очень уж редко.

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В решающем матче Лиги чемпионов в предыдущий раз «Реал» проигрывал в 1981 году. 41 год назад! Как раз «Ливерпулю» — 0:1. Строго говоря, тогда ещё и никакой Лиги чемпионов не было — турнир назывался Кубком европейских чемпионов. С тех пор «королевский клуб» добирался до финала главного европейского турнира семь раз. И семь раз выиграл. Вот и как после такого ставить против подопечных Карло Анчелотти? Пусть даже «Ливерпуль» бесконечно хорош. А он, чёрт возьми, бесконечно хорош.

Мерсисайдцы не проигрывают в АПЛ в 2022 году, обладают глубокой скамейкой и, похоже, подходят к финалу без травм. Салах и ван Дейк в порядке, остальные тоже. «Реал» вообще целенаправленно готовился к финалу Лиги чемпионов, поскольку досрочно решил все вопросы: гарантировал титул за четыре тура до конца сезона, предусмотрительно вылетел из Кубка Испании. Заключительные встречи в Ла Лиге превратились в формальность.

Словом, обе команды должны быть в близком к идеальному состоянии. В трёх предыдущих финалах Лиги чемпионов заходил «тотал меньше 2.5 гола» и забивала только одна команда. Но до этого «Реал» доходил до финала четыре раза за пять лет — и во всех случаях доезжала ставка «обе забьют». Как ни крути, с голами ситуация запутанная. Заигрывать тоталы опасно.

Одна любопытная закономерность всё же есть. «Реал» провёл в плей-офф Лиги чемпионов шесть матчей. В пяти из них пропускал первым. Давать фору — это так по-королевски! Поставим на первый гол в исполнении «Ливерпуля» за 1.75. Есть и ставка посмелее — «Ливерпуль» забьёт свой первый гол во втором тайме за 3.10. Дебют с большой долей вероятности получится осторожным. А вот сразу после перерыва англичане могут получить преимущество. Состав у них моложе, с движением полный порядок, скамейка тоже внушительная. А вот испанцы могут подсесть в промежуток с 60 по 75 минуту, Анчелотти в нынешнем сезоне часто затягивал с заменами.

Гарантирует ли это «Ливерпулю» хоть что-то? Естественно, нет. «Реал» с его характером точно никого не боится. Вытягивать себя за волосы из болота на зависть барону Мюнхгаузену — его призвание. Впрочем, так даже лучше. Трофей точно достанется кому-то одному (а жаль), зато нейтральные зрители однозначно не будут среди проигравших.

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