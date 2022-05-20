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«Торино» — «Рома»: эксперты оценили шансы Моуринью прервать серию из пяти матчей без побед

«Торино» — «Рома»: эксперты оценили шансы Моуринью прервать серию из пяти матчей без побед
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20 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Римляне не знают побед на протяжении пяти туров Серии А.

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Эксперты склоняются к победе подопечных Жозе Моуринью: заключить пари на «Рому» предлагается с коэффициентом 2.05. На победу «Торино» дают 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Аналитики думают, что матч «Торино» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Если забьют футболисты «Торино», сыграет коэффициент 1.36. Гол в исполнении «Ромы» идёт с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

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