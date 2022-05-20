Календарь ЧМ-2022 по хоккею на 20 мая: Казахстан сыграет со Словакией, Латвия — с Австрией

20 мая на чемпионате мира по хоккею — 2022 в Финляндии будут сыграны четыре матча группового этапа. Два из них начнутся в 16:20 мск, ещё два запланированы на 20:20 мск.
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Расписание ЧМ-2022 по хоккею на 20 мая:
16:20 мск. Германия — Италия. Игра не будет показана в прямом эфире на российском ТВ.
16:20 мск. Финляндия — Великобритания. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Страна».
20:20 мск. Казахстан — Словакия. Прямая трансляция — на канале «Матч Страна».
20:20 мск. Латвия — Австрия. В прямом эфире матч не покажут на российском телевидении.
Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, в финале ЧМ-2021 она обыграла Финляндию.
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