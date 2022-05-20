Календарь ЧМ-2022 по хоккею на 20 мая: Казахстан сыграет со Словакией, Латвия — с Австрией

20 мая на чемпионате мира по хоккею — 2022 в Финляндии будут сыграны четыре матча группового этапа. Два из них начнутся в 16:20 мск, ещё два запланированы на 20:20 мск.

«Очень страшно за наш спорт». Фетисов раскритиковал выборы главы ФХР.

Расписание ЧМ-2022 по хоккею на 20 мая:

16:20 мск. Германия — Италия. Игра не будет показана в прямом эфире на российском ТВ.

16:20 мск. Финляндия — Великобритания. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Страна».

20:20 мск. Казахстан — Словакия. Прямая трансляция — на канале «Матч Страна».

20:20 мск. Латвия — Австрия. В прямом эфире матч не покажут на российском телевидении.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, в финале ЧМ-2021 она обыграла Финляндию.

The Athletic: «Вашингтон» не станет мешать Овечкину в погоне за Гретцки.

КХЛ объявила символическую сборную сезона.

В США сообщили, что «Питтсбург» «не особо хочет» сохранить Малкина.