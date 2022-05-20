«Реал» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал» – «Бетис».
Ставка: победа «Реала» за 1.73.
«После досрочного чемпионства «Реал» не выигрывал гостевые матчи чемпионата, зато дома выступает уверенно – 6:0 с «Леванте» с четырьмя голами в первом тайме. Вот и сейчас на глазах своих болельщиков «Реал» наверняка не будет отбывать номер.
Это последняя репетиция перед финалом Лиги чемпионов, и основная обойма футболистов нуждается в игровой практике. Все футболисты основы «Реала» в строю, так что «сливочные» наверняка победят.
Ну а «Бетису» уже ничего не нужно – команда лишилась шансов обойти «Севилью» в борьбе за место в Лиге чемпионов и уже точно закончит сезон в зоне Лиги Европы. Думаю, тут можно поставить просто на чистую победу «Реала». Благо коэффициент достаточно большой – 1.73», — сказал Вишневский.
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