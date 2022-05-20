«Райо Вальекано» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» — «Леванте».
Ставка: голы в обоих таймах за 1.56.
«Обе команды уже играют в своё удовольствие без какой-либо турнирной мотивации. А значит, наверняка тут будет много голов. «Райо Вальекано» наверняка постарается забить побольше в последней игре перед своими болельщиками, ну а «Леванте» пропустил больше всех голов в чемпионате и при этом много забивает по меркам аутсайдера.
Думаю, с учётом этих вводных данных в первую очередь стоит рассматривать ставки на «обе забьют», на голы в обоих таймах и просто на тотал больше 2.5. В этой игре должно быть весело.
Ставка на голы в обоих таймах выиграла во всех двух матчах «Райо Вальекано» после того, как мадридцы обеспечили себе сохранение прописки в Примере. У «Леванте» тоже были голы и в первом, и во втором тайме в двух последних играх. Да и в очном матче первого круга команды забивали в каждом тайме, закончив игру ничьей 1:1. Поэтому ставлю на голы в обоих таймах», — сказал Вишневский.
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