«Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на второй матч серии плей-офф НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон».



Ставка: ТБ 5.5 за 1.52.



«Единственная весёлая серия второго раунда. Я ожидала хороший тотал, но «Калгари» превзошёл себя: 2:0 в первую же минуту, 3:0 за шесть с половиной минут.

Прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с коэффициентом 4.32.

Замена Смита на Коскинена лишь упрочила преимущество хозяев, ещё и подарила неожиданный дубль Колману.



Помимо голов, было много стычек. Макдэвид хорош в первом периоде, забил, но одинокий тополь на Плющихе не может вытащить игру. Создать, накрутить, отдать на пятак – да, но где помощники?! Уже к середине второго периода «Калгари» вёл 6:2, 34:11 по броскам, 4:4 по блокированным. Впечатление, что к «битве за Альберту» подготовилась только одна команда с олдскульным тренером Саттером.



Пять раз «Калгари» и «Эдмонтон» встречались в плей-офф НХЛ. Четыре раза побеждали «Ойлерз», что в итоге дважды приводило их к Кубку Стэнли. Но дотянет ли одна из команд до финала с такими-то эмоциями и показателями?! Забросить шесть шайб за полтора периода – здорово, а пропустить три из 12 бросков в ответ – так себе удовольствие.



Даже при счёте 3:6 «Эдмонтон» не торопился блокировать соперников и разгружать вратаря, но хотя бы стал дерзко бежать вперёд. Так, Хайман оформил дубль во втором периоде благодаря сломанной клюшке оппонента.

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Третий отрезок не мог пройти лучше для Макдэвида, который помог своей команде сравнять счёт уже через полторы минуты от старта, 6:6! Хоккей, который мы заслужили. И кто утверждал, что в плей-офф побеждает команда с лучшей обороной?! Конечно, тот же Кейн тратил много энергии на защиту Макдэвида. Тяжело быть звездой: Коннор привлекает много внимания, не всё оно положительное. Игроки «Калгари» не упускали шансов тыкнуть, свалить, бортануть Коннора. Малкину такое и не снилось.



Вот и врубаться за главную звезду канадской серии приходилось не Жене, а одноклубникам. Макдэвид не жаловался, спокойно пахал, 1+3 за вечер, но соперники с лёгкостью залезали под кожу гостям. Момент, над которым стоит поработать «нефтяникам» и быть хладнокровнее.



Мы знали, что «Эдмонтон» любит догонять, но если команда рассчитывает на успех в этой серии, пора бы задуматься о том, как доминировать на протяжении 60 минут, а не короткими отрезками и как сохранять даже минимальное преимущество.



Попытка «Ойлерз» вывести шайбу из своей же зоны закончилacь восьмым голом и дублем Ткачука, а потом и хет-триком в пустые ворота. Возможно, 15 голов на двоих мы больше и не увидим, но пусть эта серия радует нас и дальше ТБ 5.5», — сказала Миронова.

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Василевский пропустил всего три шайбы в трёх последних матчах плей-офф НХЛ.



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