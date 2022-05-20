«Калгари» — «Эдмонтон»: ставка Павла Лысенкова на игру Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Калгари» и «Эдмонтон».



Ставка: ТБ 7 за 2.17.



«В первом матче «Калгари» вёл 6:2, затем «Эдмонтон» сравнял счёт, но в итоге «Калгари» выиграл 9:6. Можно ли и дальше ждать таких крупных результатов? «Калгари» в первом раунде в семи матчах забил 15 голов, а здесь в одном матче 9!

Прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с коэффициентом 4.32.

Это говорит о том, что атака у команды сильна, но и вратари не слишком надёжные. «Эдмонтон» много пропускает, но хочет как можно больше забить, чтобы сбалансировать свою игру. «Калгари» — команда системная. Мне кажется, что мы и дальше будем видеть много шайб в этом противостоянии.

Я бы взял здесь тотал больше 7 в этом матче. Коэффициент заметно превышает двойку. У «Эдмонтона» большие проблемы в защите, а «Калгари» готов поддерживать открытый хоккей», — сказал Лысенков.

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