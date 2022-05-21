«Динамо» — «Сочи»: прямой эфир, где смотреть матч онлайн, какой канал, прямая трансляция

Сегодня, 21 мая, в матче заключительного, 30-го тура РПЛ московское «Динамо» сыграет с «Сочи». Начало игры – в 17:00 мск.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.

В этой встрече команды в очном противостоянии выяснят, кому достанутся серебряные медали, а кто ограничится бронзой. Южанам нужна победа, динамовцев же устроит и ничья. Кто станет первым после «Зенита» в РПЛ?

В прямом эфире встречу будет транслировать канал «Матч Премьер».

Букмекеры видят фаворитами матча москвичей. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.12. Шансы «Сочи» оценили коэффициентом 3.40, а на ничью предлагают 3.70.



Эксперты считают, что встреча будет результативной. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.78, на ТМ 2.5 гола дают 2.10. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.68, а обратный исход идёт за 2.20.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

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