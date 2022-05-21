ЦСКА — «Ростов»: смотреть онлайн, трансляция матча 21 мая 2022, прямой эфир, какой канал

Сегодня, 21 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск.
Бабаев объяснил, почему ЦСКА согласился отпустить Дзагоева.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех ростовчан оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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