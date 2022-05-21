Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на центральный матч 30-го тура РПЛ

«Динамо» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на центральный матч 30-го тура РПЛ
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.75.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.

«Главная битва, если мы говорим о верхушке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Сочи». Нет никаких сомнений, что будет опять аншлаг, будет много народа. «Сочи» нужна только победа, чтобы выйти на чистое второе место. Но уже огромный успех для команды Владимира Федотова — «Сочи» с медалями. Команда с совсем небольшой историей, а уже и в еврокубках засветилась, и вот сейчас в медали попала. Какого достоинства будут медали — зависит напрямую от результата матча с «Динамо».

«Сочи» уступает динамовцам по личным встречам. В Сочи хозяева проиграли — 0:1. При равенстве очков динамовцы будут выше. «Сочи» нужна только победа. Несмотря на ничью с «Нижним» (0:0), «Сочи» смотрелся весьма неплохо. Видно, что команда сейчас в хорошем состоянии. Если брать организацию игры, дисциплину, физику, то на данный момент «Сочи» выглядит чуть интереснее, чем «Динамо».

У «Динамо» тоже успех. Давно команды не было в медалях. Многие симпатизируют динамовцам: они весь сезон шли в лидерах. Если «Динамо» упустит серебряные медали, это станет неприятным ударом для Шварца и болельщиков «Динамо».

Победу «Сочи» я бы не рекомендовал, несмотря на всё то, что я уже сказал. А вот то, что «Сочи» не проиграет, вполне вероятно. Я бы сыграл именно такой вариант за 1.75. У букмекеров почему-то явный фаворит «Динамо».

Сергей Силкин напомнил Тюкавину о судьбе Ивана Соловьёва.

Глушаков: было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ.

Прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

Как Дзюба или как Бухаров. Зачем Бакаеву переходить в «Зенит».

«Динамо» — «Сочи»: Федотов уже вошёл в историю, а Шварцу есть о чём подумать «Динамо» — «Сочи»: Федотов уже вошёл в историю, а Шварцу есть о чём подумать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022