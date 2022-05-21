«Динамо» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на центральный матч 30-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Сочи».
Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.75.
Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.31.
«Главная битва, если мы говорим о верхушке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Сочи». Нет никаких сомнений, что будет опять аншлаг, будет много народа. «Сочи» нужна только победа, чтобы выйти на чистое второе место. Но уже огромный успех для команды Владимира Федотова — «Сочи» с медалями. Команда с совсем небольшой историей, а уже и в еврокубках засветилась, и вот сейчас в медали попала. Какого достоинства будут медали — зависит напрямую от результата матча с «Динамо».
«Сочи» уступает динамовцам по личным встречам. В Сочи хозяева проиграли — 0:1. При равенстве очков динамовцы будут выше. «Сочи» нужна только победа. Несмотря на ничью с «Нижним» (0:0), «Сочи» смотрелся весьма неплохо. Видно, что команда сейчас в хорошем состоянии. Если брать организацию игры, дисциплину, физику, то на данный момент «Сочи» выглядит чуть интереснее, чем «Динамо».
У «Динамо» тоже успех. Давно команды не было в медалях. Многие симпатизируют динамовцам: они весь сезон шли в лидерах. Если «Динамо» упустит серебряные медали, это станет неприятным ударом для Шварца и болельщиков «Динамо».
Победу «Сочи» я бы не рекомендовал, несмотря на всё то, что я уже сказал. А вот то, что «Сочи» не проиграет, вполне вероятно. Я бы сыграл именно такой вариант за 1.75. У букмекеров почему-то явный фаворит «Динамо».
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Прогноз на матч «Динамо» — «Сочи» с коэффициентом 3.40.
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