Канада – Швейцария: ставка Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада – Швейцария.

Ставка: победа канадцев в основное время за 1.85.

«В предыдущем туре родоначальники вышли, что называется, «голой попой ёжиков давить». И немудрено, поскольку играли они со сборной Казахстана, которая на этом чемпионате пролетает, как фанера над Парижем. Казахи в таком матче, конечно, выпрыгнули из штанов, и даже сыграли первый период вничью, дважды ведя в счёте. Но потом всё встало на свои места, и казахам, мягко говоря, немного напихали.

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Можно предположить, что второй раз подряд «кленовые» на те же самые грабли наступать не станут, и на игру с достаточно крепкой командой Швейцарии выйдут несколько более отмобилизованными и настроенными. А это автоматически означает дополнительные проблемы для «сырников», поскольку по всем мыслимым и немыслимым компонентам они канадцам уступают.

Но сдаваться не подумают, поскольку идут в турнирной таблице с родоначальниками ноздря в ноздрю, а когда у тебя есть шанс сделать в группе самих канадцев, то говорить о мотивационной составляющей без нужды.



В общем, швейцарцы упрутся, и канадцам придётся немало попотеть, чтобы вскрыть швейцарскую оборону. Исходя из этого, вырисовываются два возможных сценария предстоящего матча.

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В первом «кленовые» забросят быструю шайбу, швейцарцам понадобится открываться, и быстрые канадцы на контратаках накидают им «полную авоську». По второму сценарию будет суровое бодание – ничейное или даже какое-то время со швейцарским преимуществом в счёте. Но в итоге канадцы всё равно своё возьмут и победят.



В общем, что сову об пень, что пень об сову – всё равно сове больно. Вот и швейцарцам будет больно. Потому что проиграют они родоначальникам в основное время, а уж во сколько шайб – думайте сами».

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Прогноз на матч ЧМ-2022 Канада — Швейцария.

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