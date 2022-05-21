«Нижний Новгород» – «Зенит»: ставка Константина Генича на матч РПЛ с коэффициентом 3.60

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» – «Зенит».
Ставка: ничья за 3.60.
«Нижний Новгород» ведёт борьбу за непопадание в стыки. Важная ничья была в прошлом туре, героическая: после удаления Эннина нижегородцы в меньшинстве отстояли нулевую ничью на стадионе «Фишт» в матче с «Сочи». Потрясающую игру продемонстрировал вратарь Гойло, совершивший несколько чудесных спасений.
Экспресс с коэффициентом 11.31 на РПЛ.
Сейчас «Нижний» играет с «Зенитом». Надеюсь, с Александром Кержаковым всё будет в порядке, он восстановится и подойдёт к этой игре, будет руководить командой.
Приезжает «Зенит», но, скорее всего, в его составе будут только россияне, как в прошлом году в Саранске в последнем туре в матче с «Тамбовом». Тогда «Тамбову» это не помогло, «Зенит» выиграл крупно. Сейчас «Нижний» покрепче, помускулистее, чем прошлогодний «Тамбов». Хоть все и считают, что здесь «Нижний» наберёт очки, но «Зенит» — чемпион, в конце концов.
Негоже будет проиграть. Пойдут разговоры не нужные для «Зенита». Пятнишко будет на репутации «Зенита», если он вдруг безвольно уступит. Тем более у «Зенита» будут россияне, которые, может, чуть меньше игрового времени получали. Не знаю, с какой отдачей и мотивацией они сыграют, но всё-таки большой стадион, Премьер-Лига, последний тур перед паузой, хочется уйти в отпуск в хорошем настроении. Для кого-то из зенитовцев, возможно, это последний матч за клуб.
Думаю, вряд ли «Зенит» этот матч проиграет и вряд ли это будет сверхрезультативная игра. Всё-таки напротив «Зенита» не «Тамбов». Я бы сыграл «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.94. Можно было бы даже сыграть хорошую лобовую ничью. Она может устроить всех, как «Зенит» в матче со «Спартаком». Может она устроить и «Нижний». А дают хороший коэффициент 3.60. Недурно».
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