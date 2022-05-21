«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии.

Ставка: «РБ Лейпциг» победит в основное время за 1.98.

«Обсудим финал Кубка Германии, в котором «Фрайбург» сыграет с «Лейпцигом». Получилась достаточно неожиданная пара. Думаю, что здесь ждали увидеть кого-то из грандов. Мне кажется, что «Лейпциг» начинает прописываться в число ведущих команд Германии.

Почему Тедеско принесёт «Лейпцигу» первый трофей в истории.

Не удалось в еврокубке пройти так далеко, как они хотели, но может получиться взять трофей. Для Тедеско это очень важная история. Думаю, что он давно готовится к этому матчу.



«Фрайбург» — это всегда сложный соперник, особенно в формате одного матча. Эта команда способна обыграть любого соперника в рамках одного матча. Но на эту игру «Лейпциг» настраивается уже месяц. Думаю, что все возможности выиграть имеются, тем более что игрок «Лейпцига» Нкунку был назван лучшим футболистом Бундеслиги.



У «Лейпцига» есть всё, чтобы поставить точку в этой игре. Главное — попытаться переиграть «Фрайбург» тактически, так как это очень неприятный соперник.



Думаю, что «Лейпциг» выиграет, причём в основное время. Затягивать матч с «Фрайбургом» не имеет никакого смысла. Нужно брать всё сразу, 1.98 — коэффициент на победу «Лейпцига». Уверенность в прогнозе — 8 по 10-балльной системе».

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