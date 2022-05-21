ЦСКА — «Ростов»: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
Поделиться
21 мая пройдёт матч РПЛ ЦСКА — «Ростов». Начало — в 17:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:14
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 20 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 19 мая 2022
-
21:52
-
21:00
-
19:54
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
Партнерский контент