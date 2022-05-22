Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» обойти «Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ

Сегодня, 22 мая, английская Премьер-лига завершит сезон. Все 20 участников начнут играть в одно время, стартовый свисток арбитров запланирован на 18:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Интрига в чемпионате Англии по-прежнему сохраняется. Возглавляющий турнирную таблицу «Манчестер Сити» опережает идущий на второй строчке «Ливерпуль» на одно очко. «Горожане» сыграют с «Астон Виллой», а ливерпульцы — с «Вулверхэмптоном».

Букмекеры оценили шансы команды Юргена Клоппа оказаться выше подопечных Хосепа Гвардиола по итогам 38-го тура АПЛ. Сделать ставку на такое событие предлагается с коэффициентом 6.00, что приблизительно равно 16% вероятности. Если «Сити» останется на первом месте, сыграет коэффициент 1.13 — 88% вероятности.

Напомним, «Ливерпуль» устроит только победа в своём матче при условии, что «Манчестер Сити» потеряет очки в своём.

Клопп: не имею права рисковать здоровьем Салаха перед финалом ЛЧ.



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