Эксперты: «Милан» станет чемпионом Италии впервые за 11 лет в игре с «Сассуоло»

Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск.
Почему «Милан» всё же выстрадает заслуженное скудетто.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех «Сассуоло» оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.
«Милан» лидирует в Серии А, оторвавшись от «Интера» на два очка. В случае победы над «Сассуоло» в заключительном туре сезона клуб станет чемпионом впервые с сезона-2010/2011 вне зависимости от того, как сыграет в параллельном матче конкурент.
«Россонери» также устроит ничья при условии, что «нерадзурри» потеряют очки с «Сампдорией». Сделать ставку на то, что «Милан» финиширует первым по итогам 38-го тура Серии А, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Это примерно 92% вероятности.
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