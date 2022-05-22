«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 38-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 38-го тура АПЛ.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».
Ставка: «обе забьют — нет» за 2.19.
«Облегчение – пожалуй, это главное слово, которое сейчас на устах болельщиков и футболистов «Манчестер Юнайтед». Наконец-то катастрофический сезон заканчивается. Рангнику надо сказать спасибо за то, что он показал, что дело не только в тренере, а вся система прогнила в этом великом клубе – надо менять абсолютно всё. Назначение Тен Хага как раз и говорит о глобальной перестройке.
«Кристал Пэлас» потерпел неприятное поражение от «Эвертона», ведя по ходу матча 2:0. «Юнайтед» не может выиграть на выезде уже пять матчей, а «Кристал Пэлас» на своём поле не проигрывает уже семь матчей, при этом сыграл на ноль пять встреч.
Мне кажется, что здесь тоже будет низовая игра. У «Юнайтед» никто не может забить, будет достаточно закрытая игра. Какая-то из команд не забьёт – такой мой выбор на этот матч».
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