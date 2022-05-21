«Кристал Пэлас» — «МЮ»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ с коэффициентом 3.10

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка 1: победа «Кристал Пэлас» за 3.10.

Ставка 2: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.



Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Кристал Пэлас» — «МЮ».

«Думаю, что все без исключения болельщики «МЮ» с нетерпением ждут завершения этого ужасного сезона. Такой сезон хочется побыстрее забыть и начать наблюдать за тем, что будет происходить летом на трансферном рынке. Как будет собираться новая команда и как она будет доводиться до ума.



В этом сезоне для «Манчестер Юнайтед» всё было печально. Больше 30 очков отставания от первого места. Ни желания, ни умения в большей части сезона «МЮ» не продемонстрировал. К этой игре «МЮ» подходит после разгромного поражения от «Брайтона». С последней игры прошло 15 дней, и мне сложно представить, в каком состоянии находилась команда всё это время. Крупно проигрывает, 15 дней ничего не делает, ждёт каникул.



Не думаю, что «МЮ» может собраться на этот матч, просто нет никакого резона. Для «Кристал Пэлас» это в целом удачный сезон. Виейра как только пришёл в команду, сразу сделал её современной из того унылого, что ему досталось от прошлого наставника. Сейчас за «Кристал Пэлас» интересно наблюдать, команда показывает приличный футбол.



Последняя домашняя игра, ревущий стадион — всё это говорит о том, что «Кристал Пэлас» будет фаворитом, хотя у букмекеров традиционно фаворит — «МЮ».



На этот матч выберу два варианта. Первый — победа «Кристал Пэлас», но можно взять и с форой (0). Второй вариант. Вполне могут быть забитые мячи. Может, даже и у «МЮ» что-то залетит, ведь там есть кому забивать. Второй мой вариант — ТБ 2.5 мяча и обе забьют».

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