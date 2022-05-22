«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эдуарда Мора на матч английской Премьер-лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

«Эта игра имеет небольшое турнирное значение только для «Манчестер Юнайтед», которым нужно сохранить за собой шестое место. В случае поражения их может обогнать «Вест Хэм». С другой стороны, ниже седьмого места «Манчестер» не опустится. Не думаю, что для такого большого клуба есть большая разница между Лигой Европы и Лигой конференций.

Рассказов назвал катастрофой 10-е место «Спартака» в чемпионате России.

Мы уже знаем, что у «МЮ» назначен новый тренер. Он уже посещает матчи, но пока влияния не имеет. Грядёт большая перестройка, многие футболисты клуб покинут. Поэтому команду лихорадит: она то с крупным счётом выигрывает, то проигрывает. При этом в гостях играет намного хуже.



«Кристал Пэлас» играет дома. По большому счёту результат не имеет для хозяев значения. Но взять очки против топ-клубов – это всегда большая мотивация для любого провинциального коллектива. Тем более лучший нападающий «Кристала» Вильфрид Заха пытался закрепиться в «Манчестер Юнайтед», но у него не получилось. Думаю, что здесь он захочет проявить себя во всей красе.



Любопытно, что красные по разнице забитых и пропущенных имеют баланс +1 – это катастрофа для такой команды. Даже у «Кристал Пэлас» этот баланс лучше (+3).



Не вижу здесь фаворита, скорее даже отдал бы предпочтение хозяевам. Но более уверенно можно сыграть тотал: Роналду захочет забить, Заха – тоже. Ставлю на ТБ 2.5 мяча».

Тедеско эмоционально отреагировал на завоевание «Лейпцигом» Кубка Германии.

Кокорин поздравил «Фиорентину» с попаданием в еврокубки.

Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в финале Кубка России с «Динамо».

Карадениз: Слуцкий заварил эту кашу — ему и расхлёбывать.