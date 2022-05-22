«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на третий матч 1/4 финала Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Флорида».
Ставка 1: итоговая победа «Тампы» за 1.96.
Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.58.
«Можно сказать, что серия разворачивается в какой-то степени сенсационно – оба матча в гостях выиграла «Тампа». Выиграла по делу, «Флорида» особого сопротивления не оказала.
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«Тампа» поверила в себя после серии с «Торонто», она по-хорошему завелась, появились агрессия и самопожертвование. Команда хочет третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли.
«Флориде» элементарно не хватает опыта, полностью разладилось большинство. Я не вижу никаких предпосылок к тому, что «Флорида» что-то сумеет противопоставить сопернику и переломить ход серии.
На своём льду «Тампа» просто обязана выигрывать третий матч – нет никакого смысла затягивать серию, тем более что Василевский в полном порядке сейчас.
Я поставил бы на победу «Тампы» с учётом овертайма. Думаю, что в матче будет заброшено более пяти шайб – «Флориде» терять нечего, она будет играть агрессивно, атаковать».
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