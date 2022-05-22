«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на третий матч 1/4 финала Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Флорида».

Ставка 1: итоговая победа «Тампы» за 1.96.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.58.

«Можно сказать, что серия разворачивается в какой-то степени сенсационно – оба матча в гостях выиграла «Тампа». Выиграла по делу, «Флорида» особого сопротивления не оказала.

Американские болельщики призвали аннулировать визу Овечкина.

«Тампа» поверила в себя после серии с «Торонто», она по-хорошему завелась, появились агрессия и самопожертвование. Команда хочет третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли.



«Флориде» элементарно не хватает опыта, полностью разладилось большинство. Я не вижу никаких предпосылок к тому, что «Флорида» что-то сумеет противопоставить сопернику и переломить ход серии.



На своём льду «Тампа» просто обязана выигрывать третий матч – нет никакого смысла затягивать серию, тем более что Василевский в полном порядке сейчас.



Я поставил бы на победу «Тампы» с учётом овертайма. Думаю, что в матче будет заброшено более пяти шайб – «Флориде» терять нечего, она будет играть агрессивно, атаковать».

Евгений Кузнецов: понятия не имею, что буду делать летом.

«За 10 лет родили одного Капризова». Плющев раскритиковал ФХР.

Овечкин заявил о готовности выступать за сборную России.

Силовой приём Барбашёва отправил соперника в больницу.