«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция 22 мая 2022

Сегодня, 22 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Вулверхэмптона» оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 9.00.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

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