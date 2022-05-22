«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч второго раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».

Ставка: итоговая победа «Нью-Йорк Рейнджерс» за 2.04.

Такое чувство, что «Нью-Йорк Рейнджерс» в этой серии фатально не везёт. Первый матч – игра переходит в овертайм, где забивает 33-летний защитник-домосед Иэн Коул. Это лишь второй гол в плей-офф за его карьеру. Сами понимаете, как редко стреляет это ружьё, которое висит на стене.

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Второй матч – снова «Рейнджерс» проигрывают в одну шайбу, причём решающий гол пропускают, когда играют в большинстве. Это уже просто ни в какие ворота не лезет.



Думаю, что на этот раз ньюйоркцев должно прорвать, и у себя дома они одержат победу. Я понимал, что эту серию, скорее всего, возьмёт «Каролина». Но не предсказывал, что это будет с сухим счётом.



Я бы в этом матче взял кэф 2.04 на то, что «Рейнджерс» победят, пусть даже в дополнительное время».

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