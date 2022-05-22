«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч 38-го тура Ла Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.70.
«Атлетико» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, то есть выполнил главную задачу на сезон. Поэтому в последнем матче команда может действовать спокойно.
Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Барселона» — «Вильярреал».
Мы знаем, что Диего Симеоне играет в очень энергозатратный футбол. Как только команда перестаёт полностью выкладываться, сразу возникают проблемы. Думаю, что в этом матче мадридцы сыграют спокойно.
Поэтому фаворитом матча вижу именно «Реал Сосьедад». Это очень сильная, опытная команда. Она неспроста претендует на место в Лиге чемпионов. В ней выделяется шведский нападающий Исак, который и в одиночку может решить исход матча. Но и партнёры у него более чем просто хорошие.
Конкретно в этой игре «Реал» выглядит очевидным фаворитом. Поэтому ставлю на П1».
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