«Барселона» — «Вильярреал»: ставка Дениса Наливайко на матч Примеры 22 мая 2022 года

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч 38-го тура Примеры «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: «Вильярреал» победит с форой (0) за 2.43.

Последняя игра в этом сезоне в Ла Лиге. На самом деле это финал для «Вильярреала», потому что в случае непобеды команда может выпасть из семёрки и может даже не попасть в Лигу конференций.

Глушаков, Агаларов или гении из ФНЛ? Кто в следующем году будет играть в элите.

Унаи Эмери будет настраивать свою команду как на последний финал. Все мы знаем, что Унаи Эмери делает это очень здорово.



При всём при этом «Барселоне» хочется уйти красиво из этого сезона и выиграть матч у себя на «Камп Ноу», который оскандалился после матча в Лиге Европы и поражения от «Кадиса».

Заряженность «Вильярреала» — это значимый фактор. Предлагаю сделать ставку на гостей с нулевой форой. Я действительно верю в «Вильярреал».

Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 3.00.

Рассказов назвал катастрофой 10-е место «Спартака» в чемпионате России.

«ПСЖ» уволил спортивного директора Леонардо.

Кокорин поздравил «Фиорентину» с попаданием в еврокубки.