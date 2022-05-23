«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».
Ставка: ТБ 5.5 за 2.06.
«Колорадо» ведёт 2-1 в серии, но события развиваются драматическим образом.
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То центрфорвард «Эвеланш» Назем Кадри въедет в голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, нанеся ему травму ноги.
То центрфорвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв так впечатает в борт защитника Самуэля Жирара, что сломает ему грудину, и бедный игрок «Колорадо» вылетит до конца сезона.
Это не серия, а натуральная война. Если найдёте такую ставку, то можете поискать что-то вроде большого количества штрафных минут.
Я бы в этом матче взял кэф 2.06 на то, что мы увидим тотал больше 5.5 шайбы в основное время. Особенно если за «Сент-Луис» не сыграет Биннингтон, который был очень хорош до травмы», — сказал Лысенков.
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