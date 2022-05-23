Австрия — Великобритания: прогноз Павла Лысенкова на матч чемпионата мира по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Австрии и Великобритании.
Ставка: победа Великобритании в матче за 5.00.
«Это главный матч для обеих сборных. Ведь победа позволит не вылететь из элитного дивизиона, так что заруба будет не на жизнь, а на смерть.
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Австрия имеет четыре очка в шести матчах при разнице шайб 11-19. Этой сборной удалось проиграть США в овертайме (2:3), победить чехов по буллитам (2:1), по буллитам же уступить Латвии (3:4). То есть австрийцы цепляются хорошо, и на этом чемпионате мира никто не обыграл их с разницей более чем в три шайбы. Ну вот в последней игре с финнами было 0:3, но это хозяева и главные фавориты турнира.
Великобритания в пяти матчах имеет лишь одно очко при разнице шайб 4-24. Это очко удалось зацепить, когда бриты проиграли норвежцам по буллитам (3:4). При этом их дважды громили со счётом 0:6 – сначала так отличилась Швеция, а потом и Финляндия.
Когда я пишу эти строки, Великобритания во втором периоде ведёт 3:1 с Латвией. Но даже победа в основное время ставит британцев в положение, что обыгрывать Австрию надо обязательно.
Я бы в этом матче взял кэф 5.00 на то, что Великобритания победит пусть даже в дополнительное время. Эта сборная умеет выживать в «матчах смерти», так уже было несколько лет назад в игре с французами. Думаю, что британцы смогут повторить», — сказал Лысенков.
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