Канада — Дания: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМХ-2022 в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада – Дания.



Ставка: победа Канады с форой (-2) за 1.55.



«И тут датчанам стало страшно. Не потому, что придётся играть с канадцами, они с ними и так почти каждый год играют. А потому, что играть придётся с канадцами, прилично умытыми и унавоженными швейцарцами, и после того поражения родоначальники ещё никого не сожрали, чтоб восстановить уважение в собственных глазах. А значит, будут жрать сборную Дании.

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Вот, собственно говоря, и есть главный расклад предстоящего матча, перед которым меркнут все остальные. Совсем уж влетать датчанам не хочется, но и выпрыгивать из штанов нельзя, ибо через сутки их ожидает матч с куда более свежими словаками, и это будет матч не более и не менее, как за единственное на двоих место в плей-офф. Смекаете?



Поэтому смело предположу, что играть «на разрыв аорты» датчане не станут. А вот канадцы, наоборот, станут, иначе перестанут себя уважать. Стало быть, Дания обречена, причём, скорее всего, даже не на поражение, а на разгром. Ну, разгром мы загадывать не станем, неблагодарное это дело. Скажем так: Канада относительно спокойно победит в основное время, с преимуществом от двух шайб и более.

Почему всего «от двух»? Потому что нельзя исключать вариант, при котором датчане быстренько забросят шальную шайбу и выкатят «автобус». Родоначальники его, конечно, в итоге взломают, но вот накидать «полную авоську» уже не успеют.



Но надежд на положительный результат для датчан всё равно никаких», — сказал Лебедев.

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