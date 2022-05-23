«Ливерпуль» — «Реал»: финал Лиги чемпионов-2021/2022, где играют, время начала матча

Финальный матч Лиги чемпионов — 2021/2022 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» пройдёт 28 мая. Начало запланировано на 22:00 мск.



Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».



В прямом эфире финал Лиги чемпионов – 2021/2022 можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но в марте УЕФА принял решение о переносе решающей игры в Париж. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».



«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов во второй раз за четыре года. 26 мая 2018 года испанский клуб победил со счётом 3:1. «Сливочных» тогда возглавлял Зинедин Зидан, главным тренером английской команды был Юрген Клопп, который работает с «Ливерпулем» и по сей день.



Каррагер: «Ливерпуль» сильнее «Реала» на всех позициях.



После этого команды играли в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2020/2021. Тогда по сумме двух матчей сильнее также оказался «Реал» — 3:1, 0:0.



В пяти предыдущих очных встречах «Королевский клуб» добыл четыре победы при одной ничьей.



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