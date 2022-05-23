Где пройдёт финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд»

Финальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 состоится 25 мая. Трофей разыграют «Рома» (Италия) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск.
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Решающая игра Лиги конференций пройдёт в столице Албании — Тиране — на стадионе «Арена Комбетаре». Этот стадион построили в 2016 году, его вместимость — 22 500 зрителей. Стадион построили на месте старого, главного стадиона Албании. Эта арена — домашняя для сборной страны.
Букмекеры считают фаворитом финального матча «Рому». Поставить на победу итальянской команды можно за 2.35. Шансы «Фейеноорда» оценили коэффициентом 3.10. На ничью в основное время можно сделать ставку за 3.35.
Шансы команды Жозе Моуринью победить с учётом возможных овертайма и серии пенальти аналитики оценили коэффициентом 1.65. На команду из Роттердама можно поставить за 2.25.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.92, а на ТМ 2.5 гола можно поставить за 1.88. На то, что обе забьют, предлагают коэффициент 1.70, обратный исход идёт за 2.15.
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