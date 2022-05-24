Германия — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2022 по хоккею

24 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022 между сборными Германии и Швейцарии. Начало встречи — в 12:20 мск.

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Эксперты склоняются к победе лидеры группы А. Поставить на победу сборной Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 2.04. Успех сборной Германии доступен за 3.05, ничья после трёх периодов — за 4.20.



Аналитики думают, что матч ЧМ-2022 по хоккею Германия — Швейцария окажется результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.25. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.79. Вероятность серии буллитов оценена в 7.60.

На итоговую победу сборной Швейцарии дают 1.50, на победу Германии с учётом овертайма и буллитов — 2.70.

Прогноз на матч Германия — Швейцария с коэффициентом 4.40.

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