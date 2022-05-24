Германия — Швейцария: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2022 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Германии и Швейцарии.
Ставка: победа Швейцарии в основное время за 1.98.
«Интересно, что это чуть ли не битва за первое место в группе А. Швейцария провела шесть матчей, одержала шесть побед при разнице шайб 30-12. Это лучшая сборная чемпионата мира – и по голам, и по набранным очкам (18). Швейцарцы тут прям рвут и мечут.
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Германия идёт второй в группе А, одержала пять побед в шести матчах при разнице шайб 23-16. Единственное поражение было на самом старте турнира от Канады (3:5).
Мотивация тут самая простая – эти сборные не были раньше чемпионами мира. Теперь им нужно показывать силу и занимать место в группе повыше, чтобы в четвертьфинале получить соперника полегче. Хотя что Чехия, что США – мне кажется, это равнозначно.
Я бы в этом матче взял кэф 1.97 на то, что Швейцария победит в основное время. На этом чемпионате мира эта сборная очень хороша», — сказал Лысенков.
10-летний российский хоккеист подрался с судьёй.
Прогноз на матч Германия — Швейцария с коэффициентом 4.40.
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