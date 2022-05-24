Факундо Багнис — Даниил Медведев: прогноз Ярослава Перканюка на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Факундо Багнис — Даниил Медведев.



Ставка: победа Багниса с форой (+8) за 1.62.



«Багнис всю карьеру провёл возле топ-100, но по сегодняшний день никак не может закрепиться в элите тенниса. Проблема в том, что аргентинец всё игровое время уделяет челленджерам, а когда приезжает на ATP-турниры, то умудряется проигрывать на ранних стадиях даже самым явным аутсайдерам. Кроме этого, Факундо – игрок одного покрытия, он опасен только на вязком грунте. В этом сезоне аргентинец успешно провёл несколько хардовых турниров, но на дистанции теннисисту не удаётся выступать на таком уровне.

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Багнис способен доставить проблем любому сопернику на грунте. Всё благодаря тому, что аргентинец действует на корте крайне непредсказуемо. Он может с лёгкостью укоротить с самой сложной позиции на корте, либо действовать в глухой обороне, но при первой возможности перейти к атакующим действиям. В своём арсенале аргентинец также имеет вариативную подачу, благодаря первому мячу набирает лёгкие очки.



На старте сезона казалось, что Медведев может не только стать первой ракеткой мира, но и новым лидером тура. Вот только обидное поражение в финале Открытого чемпионата Австралии надломило россиянина. После этого он либо пропускал турниры, либо проигрывал всем подряд. Затем Даниил был вынужден лечь на операционный стол и пропустить большую часть грунтового отрезка. На данный момент теннисист только пытается найти свою игру. Сделать это будет непросто, особенно на нелюбимом грунте или траве.



Матч Медведева с Гаске на грунте показал, что россиянин сбавил в каждом игровом аспекте, начиная с подачи, заканчивая игрой на задней линии. Багнис крайне непростой соперник для первого круга. У Даниила не будет времени для раскачки, иначе Багнис этим воспользуется и поведёт в счёте. Не думаю, что поединок завершится разгромным поражением аргентинца. Так что предлагаю поставить на победу Багниса с форой (+8)», — сказал Перканюк.

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