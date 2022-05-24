Швеция — Латвия: прогноз Павла Лысенкова на игру хоккейного чемпионата мира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Швеции и Латвии.



Ставка: победа Швеции и ТБ 5.5 за 2.15.



«Вообще, у латышей почти нет шансов попасть в плей-офф. Для этого нужно не только шведов в основное время победить, но и дождаться, чтобы сборная США в двух оставшихся групповых матчах драматически потеряла очки.

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Причём я бы не стал говорить, что Латвия провалилась даже на таком чрезвычайно слабом и беззвёздном чемпионате мира. В плей-офф выходят Финляндия, Швеция, Чехия, США – то есть фавориты группы В. Так что здесь всё закономерно.



Латыши одержали только две победы в шести матчах – над Норвегией (3:2) и Австрией (4:3 бул.). Но у шведов повыше уровень, и они на этом турнире потеряли очки, только когда проиграли США в овертайме (2:3) и победили финнов по буллитам (3:2).



Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что Швеция победит в основное время, а тотал этого матча составит больше 5.5 шайбы. Латышам уже нечего терять, и пусть это будет разухабистая заруба от атаки», — сказал Лысенков.



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