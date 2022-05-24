США — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 США – Норвегия.



Ставка: победа США с форой (-2.5) за 1.82.



«Вы, конечно, будете смеяться, но к последнему игровому дню группового турнира американцы ещё не обеспечили себе четвертьфинал. Понятно, что не попасть туда им будет очень трудно, поскольку нужно не только проиграть давно уже немотивированной и откровенно на этом чемпионате скучающей сборной Норвегии.

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Но нужно ещё, чтобы латыши в основное время обыграли шведов. И два таких события вместе кажутся совсем невероятными, поэтому всерьёз их реальными считать нельзя. Тем не менее официально пропуск в четвертьфинал «звездно-полосатым» ещё не выписан.



В принципе, к началу этого матча он уже может быть оформлен, поскольку матч Швеция – Латвия к тому времени завершится. Но даже если там случится чудо, то команде США хватит в противостоянии с викингами одного-единственного очка, «чтобы никакой Швондер…» ну, и так далее.



Но, скорее всего, мы получим матч двух совершенно немотивированных команд, которые все свои задачи на эту часть турнира уже решили. И это будет в пользу американцев, потому что именно в таких матчах североамериканцы играют легко и весело, с шутками и прибаутками, разрывая баяны. Поэтому предскажу, что матч получится лихим и задиристым, с большим количеством заброшенных шайб и удалений. А победят в итоге американцы, которые сделают это в основное время и с достаточно приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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