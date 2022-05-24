Словакия — Дания: ставка Павла Лысенкова на встречу ЧМ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Словакии и Дании.



Ставка: победа Дании в матче за 2.18.



«Это прям будет жесточайшая рубка, ведь победитель матча заскакивает на последнюю ступеньку в плей-офф.

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Дания набрала 9 очков – и впереди ещё матч с Канадой, пока я пишу этот прогноз. Но даже если будет 12 очков, то Словакия сейчас имеет тоже 9 баллов. И в случае победы в основное время словаки могут обойти датчан.



Да, вот так всё просто – кто победил, тот в плей-офф.



Датчане на этом чемпионате мира разгромили Казахстан (9:1), дожали Италию (2:1) и Францию (3:0). Словакия побеждала Францию (4:2), Казахстан (4:3) и Италию (3:1). В общем-то, одного поля ягоды – эти две сборные.



Я бы в этом матче взял кэф 2.18 на то, что Дания победит пусть даже в дополнительное время. Мне нравится, как датчане играют в обороне, стараясь делать «сухари», — сказал Лысенков.



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