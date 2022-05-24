Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Финляндия – Чехия.



Ставка: ничья за 4.60.



«Эта игра станет официальным матчем закрытия группового турнира. Обычно в нём стараются заблаговременно свести главных фаворитов чемпионата, и можно только подивиться удивительной прозорливости организаторов, поскольку чехи давно уже не являлись фаворитами чего-либо.

«На его месте должен был быть я». Кто сыграет в плей-офф ЧМ по хоккею.

Да ведь и здесь стали фаворитами несколько запоздало, как говорится, «ничего не предвещало и на тебе». Но теперь, удачно усилившись заокеанскими легионерами, именно чехи являются фаворитами как минимум предстоящего матча. А дальше посмотрим.



При этом победа над финнами в последнем матче группового турнира ничего чехам не даёт. Выше третьего места в группе они вряд ли поднимутся (для этого нужна не только чешская победа на финнами, но и шведское поражение от многострадальных латышей), ниже уже не опустятся. И прямым ходом, никуда не сворачивая, выезжают в четвертьфинале на канадцев, а это будет ой как интересно!



Что же касается финнов, то им победа нужнее – только она даёт первое место в группе и победителя матча Словакия – Дания в четвертьфинале. В принципе, с такой группой А и второе место занимать не страшно, но ведь финны играют дома, на новенькой арене, перед своими болельщиками. Тут нельзя упасть в грязь лицом, а одно поражение в групповом турнире у сборной Суоми уже есть.



В общем, чехи в данный момент более основательны, а финны более мотивированы. Всё это вместе даёт нам ничью в основное время, причём ничью минимальную, как бы ни нулевую, поскольку обе команды в обороне изощрены. Кто победит потом, это уже, пожалуй, станет случайностью. И я готов спрогнозировать только ничью», — сказал Лебедев.



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