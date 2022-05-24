«Рейнджерс» — «Каролина»: ставка Павла Лысенкова на матч плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».



Ставка: ТМ 5 за 1.99.



«Я бы оттолкнулся от третьего матча серии, в котором «Рейнджерс» наконец-то показали нормальный хоккей.

Почему «Рейнджерс» сравняют счёт в серии с «Каролиной».

Голкипер Игорь Шестёркин был на высоте, сделав 43 сейва и пропустив только одну шайбу (3:1).



В атаке отличились те, кто и должен – Мика Зибанеджад, Крис Крайдер. Голевой передачей отметился Артемий Панарин. К тому же «Рейнджерс» реализовали большинство.



И нужно сказать, что в первых двух матчах в Роли, когда ньюйоркцы уступили 1:2 в овертайме и 0:2, им катастрофически не везло.



Я не знаю, получится ли у «Рейнджерс» снова провести идеальный матч. Но посмотрите, во всех трёх играх были низовые счета. Потому что вратари показывают себя на высшем уровне. Так что гадать на победителя не стоит, а вот тотал меньше я бы половил.



Я бы в этом матче взял кэф 1.99 на то, что общий счёт этой встречи составит меньше 5», — сказал Лысенков.

Василевский: я не пропустил, но в этом нет ничего особенного.

«На его месте должен был быть я». Кто сыграет в плей-офф ЧМ по хоккею.

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