«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз».



Ставка: победа «Эдмонтона» в основное время за 2.36.



«Ну что тут сказать… 28 шайб в первых трёх матчах – это не шутка.

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Правда, теперь гнаться за сумасшедшими тоталами я бы не стал. В третьей игре уже было забито пять голов, когда «Эдмонтон» победил со счётом 4:1. Это хорошо для плей-офф. Но это не 9:6, как в первой игре.



Показательный момент для меня, когда силовик «Калгари» Милан Лучич при счёте 0:4 полетел в атаку и хитом срубил 40-летнего голкипера «Эдмонтона» Майка Смита, который неосмотрительно вышел из ворот.



В таком случае ловить на силовой приём можно даже голкиперов. Но Смит сначала ушёл в раздевалку, а потом вернулся. Он показал, что у него травмы нет. Что он уверен в себе и у этой команды невероятный настрой.



К тому же капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид показывает просто космический хоккей в этом розыгрыше. Конкретно в этой серии я бы поверил в гений МакДи, в автора хет-триков Эвандера Кейна и в мощнейшего Леона Драйзайтля.



Я бы в этом матче взял кэф 2.36 на то, что «Эдмонтон» победит в основное время», — сказал Лысенков.

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