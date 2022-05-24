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Финляндия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на игру хоккейного чемпионата мира 24 мая

Финляндия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на игру хоккейного чемпионата мира 24 мая
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Финляндии и Чехии.

Ставка: победа Финляндии и ТМ 5.5 за 2.85.

«Ну что ж, это последний матч в группе «В». Финнам нужна победа для того, чтобы занять первое место. Это важно как хозяевам, так и главным фаворитам чемпионата мира. Нужно подтверждать свой статус.

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И посмотрите, календарь будто создан под Суоми. Что не удивляет, потому что организаторы – финны. Их сборная отдыхала аж два дня – 22 и 23 мая.

А вот чехи 23 мая во вторую смену проводили очень тяжёлый матч со сборной США. То есть на финнов они выйдут совсем не свежими. И это может сыграть роль.

Думаю, что и судейство в критические моменты может сыграть роль. Свисток туда, свисток сюда – этих финнов должны тащить за уши на домашнем чемпионате мира.

Я бы в этом матче взял кэф 2.85 на то, что Финляндия победит в основное время, а тотал этой встречи составит меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

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