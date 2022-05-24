Финляндия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на игру хоккейного чемпионата мира 24 мая

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Финляндии и Чехии.
Ставка: победа Финляндии и ТМ 5.5 за 2.85.
«Ну что ж, это последний матч в группе «В». Финнам нужна победа для того, чтобы занять первое место. Это важно как хозяевам, так и главным фаворитам чемпионата мира. Нужно подтверждать свой статус.
Венгрия отказалась претендовать на проведение ЧМ по хоккею из-за отсутствия России.
И посмотрите, календарь будто создан под Суоми. Что не удивляет, потому что организаторы – финны. Их сборная отдыхала аж два дня – 22 и 23 мая.
А вот чехи 23 мая во вторую смену проводили очень тяжёлый матч со сборной США. То есть на финнов они выйдут совсем не свежими. И это может сыграть роль.
Думаю, что и судейство в критические моменты может сыграть роль. Свисток туда, свисток сюда – этих финнов должны тащить за уши на домашнем чемпионате мира.
Я бы в этом матче взял кэф 2.85 на то, что Финляндия победит в основное время, а тотал этой встречи составит меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
10-летний российский хоккеист подрался с судьёй.
Фетисов оценил игру Кучерова в Кубке Стэнли.
Главный тренер сборной Швеции назвал расписание ЧМ-2022 по хоккею катастрофой.
Кожевников: Овечкин американцам сейчас как кость в горле.
- 24 мая 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 23 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00