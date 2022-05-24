США — Норвегия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового турнира ЧМ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Норвегии.
Ставка: победа США и ТБ 5.5 за 2.21.
«Американцам нужно победить, чтобы повыше подняться в таблице и обеспечить себе соперника полегче в плей-офф.
«На его месте должен был быть я». Кто сыграет в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
К тому же надо разогнаться перед четвертьфиналом, потому что сборная США выступает на чемпионате мира в Финляндии не так уж плохо. Но надо прибавлять.
Американцы тут проиграли Финляндии (1:4) и в данную минуту, когда я пишу прогноз, они уступают в матче чехам (0:1).
Но норвежцы вообще не хватают звёзд с неба, они тут справились только с Великобританией по буллитам (4:3), да и шлёпнули Австрию (5:3). Конечно, это не тот калибр.
Я бы в этом матче взял кэф 2.21 на то, что сборная США победит в основное время, а тотал этого матча составит больше 5.5 шайбы. Норвежцы немало забивают, они могут сделать эту игру атакующей», — сказал Лысенков.
10-летний российский хоккеист подрался с судьёй.
Прогноз на матч Германия — Швейцария с коэффициентом 4.40.
Фетисов оценил игру Кучерова в Кубке Стэнли.
Главный тренер сборной Швеции назвал расписание ЧМ-2022 по хоккею катастрофой.
Кожевников: Овечкин американцам сейчас как кость в горле.
- 24 мая 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 23 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 мая 2022
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45