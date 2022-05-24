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США — Норвегия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового турнира ЧМ-2022

США — Норвегия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового турнира ЧМ-2022
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные США и Норвегии.

Ставка: победа США и ТБ 5.5 за 2.21.

«Американцам нужно победить, чтобы повыше подняться в таблице и обеспечить себе соперника полегче в плей-офф.

«На его месте должен был быть я». Кто сыграет в плей-офф чемпионата мира по хоккею.

К тому же надо разогнаться перед четвертьфиналом, потому что сборная США выступает на чемпионате мира в Финляндии не так уж плохо. Но надо прибавлять.

Американцы тут проиграли Финляндии (1:4) и в данную минуту, когда я пишу прогноз, они уступают в матче чехам (0:1).

Но норвежцы вообще не хватают звёзд с неба, они тут справились только с Великобританией по буллитам (4:3), да и шлёпнули Австрию (5:3). Конечно, это не тот калибр.

Я бы в этом матче взял кэф 2.21 на то, что сборная США победит в основное время, а тотал этого матча составит больше 5.5 шайбы. Норвежцы немало забивают, они могут сделать эту игру атакующей», — сказал Лысенков.

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