Словакия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022 в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Словакия – Дания.



Ставка: победа Словакии в основное время за 2.14.



«День «Ч» и час икс для сборной Словакии, которая, немало наколбасившись на этом чемпионате мира, будет решать вопрос выхода в четвертьфинал в одном-единственном матче, причём последнем в групповом турнире. Ситуация, скажем мягко, для словаков не нова, они если в последние года в плей-офф и выходят, то только так и никак иначе.

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А раз опыт у словаков в этом вопросе большой, то и все карты им в руки. Тем более, что календарь полностью на стороне словаков. Они накануне отдыхали, тогда как датчане не просто играли, а играли с родоначальниками, а там мало хоккея не бывает. Датчане совершили настоящее чудо, совмещенное с подвигом, обыграв «кленовых», да еще в основное время.

То есть, эмоционально выхолощены полностью. Отдыхали датчане после канадцев всего-то часов 17, и эта усталость наложилась на общую усталость группового турнира. Наконец в предстоящем матче словаки записаны номинальными хозяевами, то есть, будут иметь возможность выводить свои звенья против уже выведенных звеньев датчан. В общем, как говорил царь Иоанн Васильевич в исполнении Юрия Яковлева: «И что тебе еще надо, собака?».



Конечно, когда все плюшки падают на одну сторону, а второй достаются только пинки и затрещины, Фортуна стремится выровнять уровень справедливости для обоих соперников. Поэтому вероятность не детской, а датской неожиданности имеется, и ее возможность я бы охарактеризовал, как достаточно высокую.

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То, что датчане на эмоциях от предыдущей победы лягут костьми, можно не сомневаться, тем более, что для положительного результата им хватит ничьи в основное время. А вот словакам в это самое основное время надо побеждать. Сумеют?



Предположу, что все-таки сумеют. А то слишком много счастья для датчан окажется одномоментно: тут тебе и первая в истории чемпионатов мира победа над канадцами. Тут тебе и выход в четвертьфинал. Как говорится, «чтобы морда не треснула», словаки должны победить. Тяжело, не мытьем, так катаньем, но все-таки в основное время», — сказал Лебедев.



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