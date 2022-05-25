«СКА-Хабаровск» — «Химки»: эксперты оценили шансы в первом переходном матче РПЛ

25 мая в Хабаровске состоится первый переходный матч «СКА-Хабаровск» — «Химки». Начало игры — в 12:30 мск.
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Эксперты отдают небольшое предпочтение подопечным Сергея Юрана: сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.47. На успех «СКА-Хабаровск» дают 3.06. Ставки на ничью принимаются за 3.42.
Аналитики считают, что первый матч «СКА-Хабаровск» — «Химки» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.
Гол в исполнении хабаровчан идёт с коэффициентом 1.41. Если забьют футболисты «Химок», сыграет коэффициент 1.32. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.
Выход «СКА-Хабаровск» в элитный дивизион оценён в 3.10, это примерно 31% вероятности. На итоговый успех «Химок» дают 1.44 (69%).
Где покажут матч «СКА-Хабаровск» — «Химки».
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