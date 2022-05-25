«СКА-Хабаровск» – «Химки»: прогноз Егора Титова на стыковую игру за право сыграть в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на стыковой матч «СКА-Хабаровск» – «Химки» за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2022/2023.



Ставка: «СКА-Хабаровск» не проиграет за 1.60.



«Непросто предсказывать матчи команд из разных дивизионов. Но понятно, что мотивация у обоих клубов здесь запредельная, хочется играть в элитном дивизионе. Биться будут, не жалея ни себя, ни соперника.

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Хабаровск великолепно играл у себя дома в этом сезоне — одержал много хороших побед. Всем сложно там играть — время не самое привычное, после перелёта. И «Химки» испытают те же самые проблемы. Юран тренировал «СКА-Хабаровск», он знает всех игроков, их возможности. Конечно, он наилучшим образом подготовит химчан к этой встрече, но легко всё равно не будет.



Я всё-таки думаю, что географический фактор будет иметь значение в этой встрече. Ещё отметил бы, что «Химки» после отличной серии без поражений смотрятся уже не так здорово. «Спартак» победили, но там москвичи закончили играть раньше времени. А так видно, что не хватает футболистов «Химкам». Хабаровск дома побежит и может выжать из этого результат», — сказал Титов.

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Где покажут матч «СКА-Хабаровск» — «Химки».



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