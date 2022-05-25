«Рома» – «Фейенорд»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рома» – «Фейеноорд».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.19.



«Финал, который ждали многие. Для Жозе Моуринью это уникальная возможность взять трофей, которого сроду не было, и добавить его в свою коллекцию. Это будет красиво.

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Но «Фейеноорд» — серьёзный соперник. Это команда, которая в данном соревновании в 11 матчах забила 28 мячей. В последнее время она играет очень результативно (как и любая голландская команда). В среднем за игру умопомрачительные показатели, но и пропускает команда тоже достаточно – 15 штук.



«Рома» забивала во всех матчах, в которых играла в этом соревновании. Это также говорит о том, что впереди всё замечательно. Я думаю, что здесь нас вполне может устроить вариант с ОЗ и ТБ.



Сирил Дессерс и Тэмми Абрахам в этом сезоне забили очень много как раз в Лиге конференций. Но и колумбиец Луис Синистерра положил 11 голов в 17 матчах за «Фейеноорд» – это топовый показатель.



ОЗ и ТБ (2,5) за 2.19 – как раз то, что можно брать на этот финал. Он явно будет результативным», — сказал Казанский.



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