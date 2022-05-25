«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».



Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.92.



«Обе команды уже обеспечили себе места в Лиге Европы будущего сезона, так что борьба здесь пойдёт в первую очередь за славу и престиж, ну и за те лишние € 2 млн, что получит обладатель трофея.

Прогноз с коэффициентом 3.40 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Мне кажется, что ответные полуфиналы были показательными относительно того, как команды будут играть в финале.



И «Рома» Жозе Моуринью, и «Фейеноорд» Арне Слота продемонстрировали, насколько закрыто они способны сыграть при необходимости – итальянцы ничего существенного не позволили у своих ворот «Лестеру», а голландцы закрыли все проходы к своей штрафной в Марселе.



И те и другие в то же время довольно агрессивны и активны при контрвыпадах, но после потерь слаженно и своевременно отходят и закрываются.



Думаю, что это говорит об осторожном ключе матча в Тиране. Вряд ли будет забито более трёх мячей, ну а к победе наверняка будут ближе чуть более мастеровитые римляне», — сказал Петросьян.



«Вот это рожа». Дзюба высказался о новом образе Кокорина.



Почему Моуринью приведёт «Рому» к победе в Лиге конференций.



Бензема назвал мелочью новый контракт Мбаппе с «ПСЖ».



Сборная России может провести товарищеский матч в сентябре «не только с Беларусью».



Обойдёмся без «двоек». Почему «Спартак» избавился от второй команды?