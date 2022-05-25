«Оренбург» — «Уфа»: ставки и коэффициенты на стыковой матч РПЛ, смотреть прямую трансляцию

25 мая состоится первый переходный матч «Оренбург» — «Уфа». Начало игры — в 17:30 мск.
Где покажут матч «Оренбург» — «Уфа».
Эксперты отдают небольшое предпочтение подопечным Алексея Стукалова: поставить на победу «Уфы» предлагается с коэффициентом 2.55. Успех «Оренбурга» идёт за 3.14. Ставки на ничью принимаются за 3.18.
Аналитики не сомневаются, что голов в первом матче «Оренбург» — «Уфа» окажется немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50.
Гол «Оренбурга» доступен с коэффициентом 1.51. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.14.
Вероятность пенальти оценивается в 2.40, вероятность красной карточки — в 2.90.
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