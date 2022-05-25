«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Дениса Наливайко на финальный матч Лиги конференций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».



Ставка: победа «Ромы» за 2.40.



«Надо понимать, что состав «Ромы» дороже состава «Фейеноорда», по данным «Трансфермаркта», на 200 миллионов евро. «Рома» в этом сезоне очень много влила денег в состав. Это одна из самых богатых итальянских команд. Жозе Моуринью важно выиграть этот трофей, чтобы показать, что он ещё на плаву и что он ещё что-то да может.

Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

«Рома» очень неплохо атакует. В команде есть Тэмми Абрахам, Пеллегрини, тот же Генрих Мхитарян. На мой взгляд, «Рома» — фаворит в этом финале. Я, если честно, удивлён довольно высоким коэффициентом на победу итальянцев в основное. Он равен 2.40. Я бы здесь не выдумывал.

Понятно, что это риск и команды в финале могут осторожничать. Факторы состава и формы Тэмми Абрахама заставляют меня рекомендовать вам взять победу «Ромы», да и самому поставить на этот исход», — сказал Наливайко.



«Вот это рожа». Дзюба высказался о новом образе Кокорина.



Почему Моуринью приведёт «Рому» к победе в Лиге конференций.



Бензема назвал мелочью новый контракт Мбаппе с «ПСЖ».



Обойдёмся без «двоек». Почему «Спартак» избавился от второй команды?