«Рома» — «Фейеноорд»: ставка Михаила Поленова на финал Лиги конференций — 2021/2022

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.
«На этой неделе сразу три финала. Давайте обратимся к первому по порядку. Это финал Лиги конференций. «Фейеноорд» против «Ромы».
Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
Честно говоря, у турнира нет какой-то традиции финалов, поэтому судить о том, что может быть, исходя из предыдущего опыта, бессмысленно. Надо исходить из того, что обе команды могут и показывают. Это даст нам довольно много пищи для размышлений. От финала всегда ждёшь более сдержанной игры, чем та, что команды демонстрируют на пути к финалу. Это понятно. Титул в шаговой доступности, и цена ошибки гораздо выше. Мне кажется, что это будет влиять на игру.
«Рома», которой руководит Моуринью, – это вообще команда, которая гонится за титулом. Ей не нужно ничего изобретать, тактических изяществ и прочего. Эта команда, как и все команды Моуринью, играет прагматично. Это не значит скучно — спросите у «Будё-Глимт». Игра с «Будё» — это один из тех случаев, когда у «Ромы» получилось просто всё. Я не думаю, что «Фейеноорд» позволит себе такую роскошь.
Что касается самого «Фейеноорда», то его первый полуфинал с «Марселем» всех заворожил. Все ждали от ответной игры подобного огня, но она вышла довольно сдержанной. Это всё к тому, что «Фейеноорд» тоже способен где-то наступить на горло привычным своим песнопениям и сыграть гораздо более осмотрительно. В финальной игре, я думаю, именно это и будет лейтмотивом.
С учётом всего сказанного я бы предложил задуматься над вариантом «тотал матча меньше 2.5». Мне кажется, игра может получиться низовой. Её, конечно, может взорвать какая-то курьёзная нелепица в виде быстрого гола или удаления. Закладываться на это бессмысленно, значит, надо отталкиваться от того футбола, в который команды играют, и от ожиданий финала. Низ, мне кажется, хороший вариант», — сказал Поленов.
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