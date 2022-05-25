«Рома» — «Фейеноорд»: ставка Эльвина Керимова на решающий матч Лиги конференций

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.05.



«У Жозе Моуринью есть историческая возможность стать первым тренером, выигравшим все еврокубки, а для Арне Слота это первый матч такого уровня в карьере.

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На бумаге «Рома» — фаворит, у неё сильнее состав, она играет в более сложном чемпионате. Кажется, что у римлян больше козырей. Они прошли в финал, выиграв у «Лестера», который был тоже одним из претендентов на трофей. «Рома» играет в Лиге конференций очень результативно, у неё есть преимущество в глубине состава, в неплохой форме лидеры.



Что касается «Фейеноорда», то в чемпионате Нидерландов он занял третье место позади «Аякса» и ПСВ. Путь в Лиге конференций был непростым, но соперники были чуть проще, чем у «Ромы». Это первый еврокубковый финал для команды с 2002 года, когда она выиграли Кубок УЕФА. Думаю, что Арне Слот может найти противоядие против «Ромы», тактически подготовится к римлянам.



«Рома» опасна на стандартах, контратаках. Возможно, «Фейеноорд» постарается больше контролировать мяч, постарается сыграть первым номером. Это атакующая команда, которая наносит большое количество ударов в каждой игре, стремится играть в атаку, прессинговать, есть хорошие исполнители. Мне кажется, что однозначно говорить о том, что «Рома» возьмет трофей я бы не стал, поэтому на исход матча ставить не буду.



Финалы еврокубков часто получаются не очень результативными и не очень зрелищными. Думаю, что начало матча будет осторожным, не думаю, что в первом тайме команды будут раскрываться. Я ставлю на то, что второй тайм будет более результативным, чем первый. Думаю, что такой прогноз вполне может пройти, учитывая ответственность, напряжение и давление на команды», — сказал Керимов.

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