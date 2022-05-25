«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Тимура Журавеля на финал Лиги конференций — 2021/2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Рома» — «Фейеноорд».



Ставка: победа «Фейеноорда» в матче за 2.20.



«Рома» — «Фейеноорд». Тренер «Ромы» Жозе Моуринью вышел в финал Лиги конференций. Мы знаем его как тренера-победителя, мастера по финалам. Если в 2014 году он о Лиге Европы слышать не хотел, то сейчас для него предел мечтаний – победа в Лиге конференций.

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Но мне кажется, что дистанция от того Моуринью до нынешнего – это потеря себя. Он ищет все свои решения в прошлом. Когда ему говорят о сиюминутных проблемах, критикуют его, то он показывает три пальца, намекая на три титула в АПЛ. Если будут ему говорить о проблемах в обороне, то он скажет, что выиграл четыре еврокубка. Это человек, который к сиюминутному моменту привязывает былое величие.

Мне кажется, что это не очень конструктивная жизненная позиция, что это его слабость. Сегодняшний Моуринью – это не тот человек, который по заказу выигрывает важные матчи, он не сушит игру так умело, как было в лучших играх его карьеры. Жозе уязвим, он не развивается, застрял в своем величии прошлого. Это должно дать знать о себе в финале.



«Фейеноорд» – бодрая команда. Мне кажется, что умение сыграть сухо, как в одном полуфинале с «Марселем», и задорно, как во втором, делает из «Фейеноорда» команду, которая обладает большей игровой палитрой на руках.



Я буду призывать вас ставить в этом матче на то, что «Фейеноорд» выиграет трофей. «Рома» — фаворит, но мне кажется, что это не должно сработать. Моуринью сам себя закопает, он даст слабину в том, в чём он себя считает самым лучшим. Он сегодня себя считает лучшим, оперируя прошлым, – в этом его пораженческий характер. Ставьте на «Фейеноорд», — сказал Журавель.



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